A Pescia si registrano ancora episodi di violenza negli ospedali, con aggressioni a medici e operatori sanitari. Dopo l’incidente della scorsa notte, in cui un paziente ha danneggiato un ambulatorio, si torna a chiedere maggiori misure di sorveglianza e sicurezza per garantire l’incolumità di personale e pazienti. La situazione evidenzia la necessità di interventi concreti per prevenire simili episodi in futuro.

Pescia, 16 gennaio 2026 – Dopo l’episodio della notte fra sabato e domenica, in cui un paziente in stato di alterazione si è allontanato dal pronto soccorso, per introdursi nel reparto Chirurgia, dove ha devastato un ambulatorio mettendo a repentaglio non solo gli infermieri, ma anche i pazienti, anche la notte seguente si è registrato un atto violento in ospedale. Una coppia, anche questa in apparenza in stato di alterazione, ha aggredito verbalmente, poi fisicamente, il medico che la stava assistendo e la oss che era intervenuta in suo soccorso, costringendo ancora una volta all’intervento le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ancora problemi all’ospedale, aggrediti un medico e una oss: “Chiediamo più sorveglianza”

Leggi anche: Medico aggredisce infermiere e Oss nel reparto di Psichiatria dell'ospedale

Leggi anche: Botte al pronto soccorso di Ascoli: un oss e due infermiere aggrediti da una paziente

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Aggredisce i medici del Villa Scassi e ne ferisce uno, paziente denunciato dalla polizia - Genova – Aggressione all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena: un paziente, noto alle forze dell'ordine per il suo comportamento violento, ha preso di mira i medici in servizio con spintoni e ... ilsecoloxix.it

Medici e infermieri aggrediti. Fenomeno inaccettabile, Governo intervenga - nello scorso dicembre intervenni, sia sulla stampa che presentando un’interrogazione alla Camera, sul problema delle scarse e a volte inesistenti condizioni di sicurezza personale in cui devono ... quotidianosanita.it

“La mia assenza alla riunione di Pontelandolfo sulla sanità e sui problemi dell’ospedale San Pio non è casuale". - facebook.com facebook