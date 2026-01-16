Anche Striscia la Notizia si lancia sul genere crime | prevista una rubrica con Roberta Bruzzone

Striscia la Notizia amplia la sua offerta con una nuova rubrica dedicata al genere crime, intitolata Striscia Criminale. La trasmissione, che tornerà in prima serata, sarà condotta dalla criminologa Roberta Bruzzone. Questa novità mira a esplorare tematiche legate al mondo del crimine, offrendo un approfondimento informativo e analitico. La decisione riflette l'interesse crescente per questo genere, con l’obiettivo di fornire un’informazione accurata e puntuale.

Striscia la Notizia cambia volto e torna in prima serata su Canale 5 con 6 veline Da giovedì 22 gennaio Striscia la Notizia è pronto a tornare in onda su Canale 5, ma con una novità che segna una vera svolta nella sua lunga storia. Il tg satirico ideato da Anto - facebook.com facebook

Un incontro con la stampa tutto da scoprire con Antonio Ricci, @EzioGreggio, #enzoiacchetti e le nuove Veline! STAY TUNED #Striscialanotizia #LeVeline x.com

