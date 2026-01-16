Anche Striscia la Notizia si lancia sul genere crime | prevista una rubrica con Roberta Bruzzone
Striscia la Notizia amplia la sua offerta con una nuova rubrica dedicata al genere crime, intitolata Striscia Criminale. La trasmissione, che tornerà in prima serata, sarà condotta dalla criminologa Roberta Bruzzone. Questa novità mira a esplorare tematiche legate al mondo del crimine, offrendo un approfondimento informativo e analitico. La decisione riflette l'interesse crescente per questo genere, con l’obiettivo di fornire un’informazione accurata e puntuale.
