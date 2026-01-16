Recenti scoperte a Sorano, in provincia di Grosseto, rivelano l’uso delle terme già nel Neolitico, oltre seimila anni fa. Questa scoperta permette di approfondire la conoscenza delle pratiche quotidiane delle popolazioni antiche e offre nuovi spunti sulla vita nel passato remoto. Un elemento che arricchisce la storia dell’insediamento e contribuisce a ricostruire il contesto culturale di quell’epoca.

Sorano (Grosseto), 16 gennaio 2026 – Una scoperta clamorosa, che racconta e riscrive la vita quotidiana addirittura del periodo neolitico, oltre seimila anni fa. Anche allora venivano utilizzate le acque termali, forse per intento curativo. Lo scavo archeologico in corso alle Terme di Sorano sembra fare clamorose rivelazioni. "Le indagini hanno individuato, sul fondo di una vasta cavità scavata nel banco roccioso, una struttura ellisoidale realizzata con blocchi di travertino e tufo – dicono dalle Terme di Sorano – Durante le operazioni è stata inoltre intercettata una falda antica di acqua termale, mai individuata prima, elemento che rafforza l’importanza del sito e il suo legame diretto con le sorgenti”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Anche nel neolitico le terme erano in voga: clamorosa scoperta a Sorano, insediamento di seimila anni fa

Leggi anche: Dagli scavi riaffiora un sigillo di 7.500 anni fa: così un pezzo di pietra apre nuove prospettive sul Neolitico

Leggi anche: Esalazioni nel commissariato di Polizia, Conti (Lega): "Anni fa altri tre agenti erano finiti in ospedale"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Vi aspettavate di trovare divinità egizie come decorazione nelle terme romane Eppure, proprio questo è stato scoperto a Sagalassos, in Turchia. Gli archeologi hanno riportato alla luce immagini dell’antico Egitto in un bagno romano. Sagalassos era la città p - facebook.com facebook