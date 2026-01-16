Anche la madre di uno dei figli di Elon Musk fa causa al suo Grok | Foto di me a 14 anni spogliata senza consenso

Ashley St. Clair, madre di uno dei figli di Elon Musk, ha intentato una causa contro xAI, la società di intelligenza artificiale di Musk, per la diffusione non autorizzata di una sua foto d'infanzia in topless. La denuncia evidenzia problemi di privacy e di consenso riguardo all'uso di immagini personali in ambito digitale e tecnologico.

L’influencer Ashley St. Clair, madre di uno dei figli di Elon Musk, ha fatto causa a xAI, la società di intelligenza artificiale del miliardario. Nel mirino c’è Grok, il chatbot accusato di aver manipolato alcune sue foto generando immagini sessualizzate senza il suo consenso. La donna ha riferito di aver chiesto all’azienda di fermare la produzione di questo tipo di contenuti dopo aver visto circolare online una sua immagine in bikini creata dall’intelligenza artificiale. Nonostante la richiesta, sostiene che Grok abbia continuato a generare e diffondere «numerosi deepfake sessualmente abusivi, intimi e degradanti ». 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Guai in famiglia per Musk, la madre di uno dei suoi figli fa causa contro Grok: "Spogliata senza consenso" Leggi anche: Scandalo Grok, l’Ia di Elon Musk “spoglia” le donne senza consenso: “Gravi violazioni dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Grok spoglia la madre di un figlio di Musk: lei fa causa a X; La madre di uno dei figli di Elon Musk afferma che il chatbot AI Grok ha generato immagini sessuali profonde di lei; Donne e bambini “spogliati con Grok”: l’Ai di Elon Musk sotto inchiesta per pedopornografia; Rihanna arruola la figlia trans di Elon Musk, Vivian, 21 anni, per la campagna di San Valentino del marchio di lingerie. Spogliata dall'AI senza consenso: la madre di un figlio di Elon Musk fa causa a xAI - Clair, madre di uno dei tanti figli di Elon Musk, ha avviato un’azione legale contro xAI, accusando la società di aver consentito al proprio chatbot di generare immagini deepfake che la rit ... hdblog.it

Create da Grok La madre di uno dei figli di Elon Musk fa causa a xAI per le sue immagini osé false - Ashley St Clair, influencer e madre di uno dei figli di Elon Musk, ha fatto causa alla società di intelligenza artificiale del miliardario, accusando il chatbot Grok di aver creato immagini sessuali f ... bluewin.ch

Guai in famiglia per Musk, la madre di uno dei suoi figli fa causa contro Grok: "Spogliata senza consenso" - Clair, scrittrice e commentatrice politica, accusa il chatbot di aver generato e diffuso sue immagini deepfake a sfondo sessuale ... today.it

Il sorriso e la forza di una madre: #Uta piange Ilaria Cossu. Venerdì i funerali Aveva 44 anni ed era mamma di due figli. Un intero paese unito nel dolore accanto alla famiglia - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.