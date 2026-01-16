Amore addio faccio schifo | Raffaella Fico si preoccupa per il messaggio criptico del compagno Armando Izzo Poi il mistero viene svelato

Raffaella Fico ha espresso preoccupazione per un messaggio criptico pubblicato dal suo compagno, Armando Izzo, su Instagram, in cui scriveva “Addio amore mio, faccio schifo”. La coppia, insieme da circa un anno, ha suscitato curiosità tra i follower, anche se successivamente il significato del messaggio è stato chiarito. La vicenda ha attirato l’attenzione senza creare clamore, mantenendo un tono sobrio e rispettoso.

Uno strano messaggio che ha fatto preoccupare Raffaella Fico. Il compagno della showgirl, stanno insieme da quasi un anno, avrebbe scritto su Instagram "Addio amore mio, faccio schifo". Ieri, 15 gennaio, poi è apparso anche un'altro messaggio piuttosto forte "sono a pu**ane, telefono spento". Le stories sono state rimosse. Qualche attimo dopo i due messaggi sono scomparsi e poi ne è apparso un altro che ha fatto decisamente chiarezza: "Buongiorno a tutti, purtroppo è stato hackerato il mio profilo. Se avete visto contenuti impropri o se vi sono arrivati messaggi offensivi o inopportuni sappiate che non sono stato io.

