Al Teatro Roma dal 22 gennaio al 1 febbraio 2026, arriva

Cosa: La commedia Amleto in salsa piccante di Aldo Nicolaj.. Dove e Quando: Teatro Roma (Via Umbertide, 3), dal 22 gennaio al 1 febbraio 2026.. Perché: Una rilettura esilarante della tragedia shakespeariana osservata dal buco della serratura delle cucine reali.. Esiste un luogo, all’interno del castello di Elsinore, dove le grandi tragedie dinastiche, i dubbi esistenziali e le vendette sanguinarie assumono tutto un altro sapore, decisamente più speziato e terreno. È questo il cuore pulsante della nuova produzione che sta per approdare al Teatro Roma: una versione del Principe di Danimarca che non avete mai visto, lontana dalle nebbie cupe della tradizione e immersa nei vapori dei fornelli. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Amleto in cucina: Shakespeare ride al Teatro Roma

Leggi anche: Al teatro Bellini l’Amleto di Shakespeare in chiave moderna. Premiato il coraggio di Filippo Timi

Leggi anche: (H)amleto: al "Verdi" uno spettacolo ispirato all'opera di Shakespeare

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La Fura dels Baus trasforma l'Amleto di Shakespeare in un'esperienza distopica e multisensoriale - Torna in Italia La Fura dels Baus, la leggendaria compagnia catalana di teatro sperimentale, che propone in esclusiva nazionale alla Fabbrica del Vapore di Milano, "Sons: Ser o no ser", spettacolo di ... tgcom24.mediaset.it

'Amleto take away' a Jesi: l'indagine tragicomica tra Shakespeare, cecità e crisi - Lo spettacolo, vincitore del premio Ubu 2018, sarà in scena giovedì al teatro Moriconi nell'ambito del progetto Officine teatrabili Jesi (Ancona), 9 dicembre 2025 - ilrestodelcarlino.it

«Amleto», Laura Angiulli riporta William Shakespeare a Napoli - Questa volta la regista e drammaturga, fondatrice di Galleria Toledo, teatro stabile d’innovazione dei Quartieri Spagnoli, dirige il ... ilmattino.it

NUOVO ALBERGHIERO 4+2 – A.S. 2026/2027 Diploma in 4 anni La cucina del futuro non è improvvisazione. È tecnica, cultura del cibo, sostenibilità e filiera consapevole. Nasce il nuovo percorso “Professionista di cucina e pasticceria nella filiera agroali - facebook.com facebook