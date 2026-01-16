Amir e Rubina trucidati in Iran | la Spoon River dei ragazzi simbolo della protesta

Amir e Rubina, giovani vittime della repressione in Iran, sono diventati simbolo della protesta degli studenti. La loro immagine, semplice e spontanea, rappresenta il coraggio di una generazione che sfida le ingiustizie. La loro storia mette in luce le tensioni e le difficoltà di un Paese in fermento, evidenziando il ruolo dei giovani nel movimento di resistenza.

Amir Ali Haydari, 17 anni, appare così in una foto scattata prima che le forze di sicurezza degli Ayatollah gli sparassero al cuore, accanendosi con il calcio della pistola sul suo corpo inerme con un secondo colpo alla testa. Quando è stato ucciso, l'8 gennaio, si trovava in piazza a Kermanshah, nell'ovest dell'Iran, fianco a fianco con i suoi compagni di classe, una generazione unita per protestare contro il governo liberticida della Guida suprema Ali Khamenei. L'istantanea, che diventa un simbolo della durissima repressione, la consegna alla britannica Sky News suo cugino Diako, che vive a Cardiff. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Amir e Rubina trucidati in Iran: la Spoon River dei ragazzi simbolo della protesta Leggi anche: Chi è Amir Ali Haydari, il 17enne ucciso diventato simbolo della protesta in Iran Leggi anche: "Un colpo al cuore, uno alla testa". Così è stato ucciso il 17enne Amir, simbolo della strage in Iran Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Amir e Rubina, trucidati in Iran: la Spoon River dei ragazzi simbolo della protesta; La strage dei ragazzi in Iran: chi erano Rubina, Akram, Amir e gli altri giovani uccisi. Le famiglie: «Per i corpi ci chiedono cifre enormi»; Da Amir a Rubina, trucidati in Iran: la spoon river dei ragazzi simbolo della protesta; In Iran si temono '12 mila morti'. Trump: 'Avanti con le proteste, presto gli aiuti'. L'ira di Mosca. Amir e Rubina trucidati in Iran: la Spoon River dei ragazzi simbolo della protesta - Amir Ali Haydari, 17 anni, appare così in una foto scattata prima che le forze di sicurezza ... msn.com

Iran, il massacro: da Amir Ali Haydari a Rubina Aminian, le storie simbolo della protesta - Leggi su Sky TG24 l'articolo Iran, il massacro: da Amir Ali Haydari a Rubina Aminian, le storie simbolo della protesta ... tg24.sky.it

La strage dei ragazzi in Iran: chi erano Rubina, Akram, Amir e gli altri giovani uccisi. Le famiglie: «Per i corpi ci chiedono cifre enormi» - Le ong sono al lavoro per identificare le (moltissime) vittime dei massacri compiuti dagli apparati repressivi della Repubblica islamica ... corriere.it

La morte di Amir e Rubina sottolinea il prezzo pagato da molti giovani iraniani in questa fase di profonda crisi politica e sociale. - facebook.com facebook

Amir e Rubina, trucidati in Iran: la spoon river dei tanti ragazzi simbolo della protesta. I familiari del ragazzo: "Manifestava con i compagni di classe a Kermanshah" #ANSA x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.