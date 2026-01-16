Amicizia e sintonia | la premier Meloni in versione manga

L'amicizia tra la premier italiana Giorgia Meloni e il primo ministro giapponese Sanae Takaichi si è manifestata attraverso un gesto sui social, con un selfie presso la residenza ufficiale di Tokyo. Accanto, una riproduzione in stile manga raffigura questa collaborazione, simbolo di sintonia tra i due paesi. Questa immagine rappresenta un momento di collaborazione e rispetto tra Italia e Giappone, unendo cultura e diplomazia in modo semplice e diretto.

Un'amicizia solida, quella tra la premier Giorgia Meloni e il primo ministro del Giappone, Sanae Takaichi, che è stata omaggiata sui social con un selfie da parte della leader italiana nella residenza ufficiale del capo del governo giapponese (Kantei), a Tokyo, sotto il quale si trova la stessa riproduzione nello stile caratteristico dei cartoni animati giapponesi, gli anime. La stima reciproca. " Due Nazioni lontane, ma sempre più vicine. Amicizia e sintonia con Sanae Takaichi", scrive sui social la presidente del Consiglio. Aprendo le dichiarazioni alla stampa, la premier nipponica ha poi sottolineato il compleanno di Giorgia Meloni che giovedì 15 gennaio ha compiuto 49 anni.

