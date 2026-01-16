Amici anticipazioni 18 gennaio | ospiti giudici la doppia classifica attenzione spoiler

Il 18 gennaio, Amici torna con una nuova puntata registrata il 15 gennaio a Roma. Ospiti, giudici e la doppia classifica sono gli elementi principali di questa puntata, che promette di offrire aggiornamenti e approfondimenti sulle dinamiche del talent. Seguiremo le evoluzioni del percorso dei giovani talenti, con attenzione alle novità e alle sfide che li attendono.

Giovedì 15 gennaio, a Roma, è stato registrato un nuovo appuntamento di Amici. Il programma condotto da Maria De Filippi torna in onda con una nuova puntata ricca di dinamiche. Ad anticiparle è SuperGuidaTv: dai giudici agli ospiti fino alle temute classifiche. Ecco cosa c'è da sapere sul prossimo appuntamento del talent show targato Canale 5. Se la scorsa puntata i giudici erano stati i professori stessi, stavolta si torna alla tradizionale formula con i giudici esterni. Per il canto è arrivato Brunori Sas (che dovrà giudicare gli inediti, perché la gara verterà su quello), mentre il ballo Rossella Brescia. 🔗 Leggi su Today.it

