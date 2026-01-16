Amici anticipazioni 18 Gennaio 2026 | chi rischia l’eliminazione

Ecco le anticipazioni di Amici 25 per il 18 gennaio 2026. Le classifiche cominciano a influenzare le dinamiche del programma, con giudici esterni e un ospite musicale che presentano un nuovo inedito. I professori richiedono numerose esibizioni per valutare attentamente gli allievi, determinando chi rischia l’eliminazione e chi si avvicina al Serale. Un momento cruciale nel percorso di selezione dei talenti.

Ad Amici 25 le classifiche iniziano a pesare davvero in ottica Serale. In studio arrivano giudici esterni, un ospite musicale con un nuovo inedito e un lungo giro di esibizioni richieste dai professori per “marcare” chi, secondo loro, finisce sul fondo. Non ci sono sfide disputate in puntata, ma il clima resta teso: tra litigi tra docenti, confronti accesi con gli allievi e le prossime sfide già assegnate, alcuni nomi iniziano a sentirsi più esposti di altri. Ecco rischia davvero di lasciare la scuola di Maria De Filippi. Paola si sfoga dopo l’eliminazione voluta da Veronica Peparini Amici anticipazioni: i giudici di gara e l’ospite musicale. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

