Amburgo-Borussia Monchengladbach sabato 17 gennaio 2026 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Sabato 17 gennaio 2026 alle ore 15:30 si disputa la prima giornata di ritorno della Bundesliga, con l’incontro tra Amburgo e Borussia Monchengladbach. La sfida, valida per la salvezza, vedrà le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici approfonditi. Un momento importante per entrambe le squadre, che cercano punti fondamentali per la classifica. Analizziamo gli aspetti principali di questa partita.

Prima giornata di ritorno di Bundesliga e l’Amburgo di Polzin ospita in casa il Borussia Monchengladbach in questo scontro diretto salvezza. Gli anseatici sono poco sopra la zona retrocessione, e devono recuperare la gara dell’ultimo turno rinviata causa maltempo contro il Leverkusen. Il Volksparkstadion è il loro catino e per il momento sono i 14 punti fatti davanti ai propri tifosi a fare la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

