Ambiente migliorano i parametri in Cina nel 2025

Nel 2025, la Cina ha registrato miglioramenti significativi nel proprio ambiente ecologico, grazie a politiche mirate alla riduzione dell’inquinamento e alla promozione di uno sviluppo sostenibile. I dati ufficiali confermano l’efficacia degli sforzi compiuti negli ultimi anni per tutelare l’ambiente e favorire un progresso più responsabile. Un passo importante verso un equilibrio tra crescita economica e tutela ambientale.

PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – La Cina ha registrato un miglioramento del proprio ambiente ecologico nel 2025, grazie a costanti sforzi per combattere l’inquinamento e sostenere uno sviluppo verde, hanno mostrato giovedì i dati ufficiali. La concentrazione media nazionale di PM2.5 è stata di 28 microgrammi per metro cubo nel 2025, in calo del 4,4% su base annua, secondo la conferenza nazionale 2026 sul lavoro per la protezione dell’ambiente ecologico. La percentuale di giorni con una buona qualità dell’aria è aumentata di 1,9 punti percentuali anno su anno, raggiungendo l’89,3% nel 2025. A livello nazionale, la quota di corpi idrici superficiali classificati di “buona qualità” è stata del 91,4% nel 2025, in crescita di 1 punto percentuale rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Ambiente, nel 2025 ok della Cts a investimenti per oltre 7 miliardi Leggi anche: Ambiente, nel 2025 la Cts ha autorizzato investimenti per 7 miliardi in tutta l'Isola Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Ambiente, migliorano i parametri in Cina nel 2025 - PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha registrato un miglioramento del proprio ambiente ecologico nel 2025, grazie a costanti sforzi ... iltempo.it

Inquinamento in Cina, la qualità dell’aria è migliorata ma non per tutti - Negli ultimi anni il livello di inquinamento in Cina, in particolare da polveri sottili, è diminuito più rapidamente che ... wired.it

Missione Ue in Cina, al via dialogo su ambiente e clima - Ribera, Hoekstra, Jorgensen e Roswall: i responsabili dell’Ue per transizione pulita, clima, energia e ambiente saranno tutti in missione a Pechino il 13 e 14 luglio per il Sesto Dialogo di alto ... ansa.it

Il nuovo anno è l’occasione perfetta per adottare piccole abitudini che migliorano l’ambiente. Ecco alcuni consigli: 1 Riduci i rifiuti Scegli prodotti sfusi, usa borse riutilizzabili e cerca di evitare il monouso. 2 Ricicla al meglio! Segui le indicazioni sulla racc - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.