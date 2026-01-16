Alzo le mani Garlasco il video del 2009 riaccende il caso e De Rensis si smarca | Ci deve essere un filo logico

Il caso di Garlasco, tornato recentemente all’attenzione con il video del 2009 e le dichiarazioni di De Rensis, riprende il suo corso nel dibattito pubblico e giudiziario. A distanza di anni dall’omicidio di Chiara Poggi e dalla condanna di Alberto Stasi, nuove analisi e ipotesi emergono, alimentando le discussioni sulla dinamica del delitto e sulle ricostruzioni ufficiali.

Il delitto di Garlasco torna al centro del dibattito, in tv e nelle aule giudiziarie. A distanza di anni dall’omicidio di Chiara Poggi e dalla condanna definitiva di Alberto Stasi, una nuova puntata di Ignoto X, il programma di Pino Rinaldi su La7, ha riaperto il confronto sulle ricostruzioni della dinamica del delitto, rilanciando ipotesi alternative rispetto a quelle cristallizzate nelle sentenze. Al centro della discussione c’è un vecchio filmato, un video del 2009 che riporta indietro la storia di uno dei casi di cronaca nera più discussi d’Italia, e che oggi viene usato per mettere di nuovo in discussione tempi, luoghi e modalità dell’aggressione a Chiara. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Alzo le mani”. Garlasco, il video del 2009 riaccende il caso e De Rensis si smarca: “Ci deve essere un filo logico” Leggi anche: “Alzo le mani”. Garlasco, De Rensis guarda il video e lo ammette. Cosa è successo Leggi anche: Garlasco, l’annuncio di De Rensis in Tv: le ultime novità sul caso Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Garlasco in Tv, la nuova dinamica del delitto ribalta tutto. De Rensis: Sono imbarazzato, alzo le mani; Garlasco, spunta un video di Sempio sul pc di Chiara Poggi. La manina misteriosa che ha aperto il file il giorno dopo il delitto; Garlasco in TV, attriti in diretta tra il consulente dei Poggi e Federica Panicucci: Queste sono sue considerazioni. “Sono imbarazzato, alzo le mani. Non so perché guardiamo questo filmato”: l’avvocato di Stasi sbotta a Ignoto X sulla nuova ricostruzione del delitto di Garlasco - De Rensis commenta a 'Ignoto X' la ricostruzione alternativa sull'omicidio di Chiara Poggi: "Imbarazzato, conta solo ciò che dice la Procura" ... ilfattoquotidiano.it

Garlasco, nuova dinamica del delitto ribalta tutto. De Rensis: “Sono imbarazzato, alzo le mani” - A Ignoto X su Rai 3 la nuova dinamica del caso Garlasco rimette tutto in discussione. affaritaliani.it

Garlasco, spunta un video di Sempio sul pc di Chiara Poggi. La "manina" misteriosa che ha aperto il file il giorno dopo il delitto - Il giallo di Garlasco continua, mentre i periti della famiglia di Chiara Poggi riscrivono totalmente la dinamica del delitto "aggressione in cucina e non in salotto", emergono nuovi dettagli inediti. affaritaliani.it

"Alzo le mani". Garlasco, De Rensis guarda il video e lo ammette. Cosa è successo - facebook.com facebook

