Alessandro Altobelli, ex attaccante nerazzurro e simbolo della squadra, commenta il momento attuale dell’Inter guidata da Cristian Chivu. Sottolinea che non ci sono motivi di rimprovero per Chivu e interpreta la vittoria contro il Lecce come un segnale positivo. Conoscendo bene i vertici della squadra, Altobelli offre una prospettiva equilibrata sul percorso della squadra e sulle prospettive future.

Alessandro “Spillo” Altobelli, colonna portante dell’Inter dello scudetto 197980 e autore di ben 209 reti con la maglia nerazzurra, analizza su La Gazzetta dello Sport il momento della squadra di Cristian Chivu. SCUDETTO OBIETTIVO PRIMARIO – «La vittoria sul Lecce è stata un altro segnale, qualora ce ne fosse stato ancora bisogno. L’Inter è una squadra costruita bene, è in testa alla classifica e ha consolidato questa posizione, complici anche gli ultimi risultati delle altre due pretendenti lassù. Lotta sempre per il vertice e mi auguro che quest’anno non finisca come la scorsa stagione. In questo momento, comunque, sono sicuro che tutti i tifosi apprezzino il lavoro della società e il comportamento dei giocatori e dell’allenatore». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Altobelli convinto: «A Chivu non gli si può rimproverare nulla, la vittoria col Lecce è un segnale. Conosco bene Esposito e posso dirvi una cosa»

Leggi anche: Altobelli sul derby: «Chivu ci sa fare, l’Inter non è per tutti. Conosco bene Esposito e dico che…»

Leggi anche: Bergomi: “L’Inter l’ha preparata bene. Non si può rimproverare nulla”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

L’interista Spillo Altobelli: "Domani è 1 fisso! Napoli, stai attento perché…” LE PAROLE https://shorturl.at/sTbAu - facebook.com facebook