Almanacco | Venerdì 16 gennaio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

L'Almanacco di oggi, venerdì 16 gennaio, propone eventi storici, compleanni di personaggi noti, il santo del giorno e un proverbio. Si tratta di un'occasione per conoscere meglio le ricorrenze di questa data nel corso degli anni e riflettere sulle tradizioni popolari. Il 16 gennaio è il 16º giorno del calendario gregoriano, con 349 giorni rimasti alla fine dell’anno.

Il 16 gennaio è il 16º giorno del calendario gregoriano. Mancano 349 giorni alla fine dell'anno (350 negli anni bisestili).Santo del giorno: Santi Berardo, Ottone, Pietro, Accursio e Adiuto, protomartiri dell'Ordine Serafico.Aforisma di GennaioFelice il bottaio che pota in Gennaio

16 Gennaio: oroscopo segno per segno e almanacco - Chi è nato in questo giorno possiede una mente brillante e un forte senso di indipendenza, distinguendosi per la capacità di analizzare la realtà con oggettività e un pizzico di ... veronasera.it

ALMANACCO DEL GIORNO DOPO ACCADDE DOMANI A GENOVA E IN LIGURIA Venerdì 16 gennaio Il Sole sorge alle 07:56 e tramonta alle 17:13. Il culmine è alle 12:34. Durata del giorno nove ore e diciassette minuti. La Luna sorge alle 15:34 con azimut facebook

