Allegri vince Cassano e Adani lo ‘distruggono’ | gliene hanno dette di tutti i colori

Allegri guida il Milan a una vittoria difficile a Como, battendo 3-1 una squadra forte come quella di Fabregas. Nonostante il risultato positivo, il tecnico è stato oggetto di critiche da parte di Cassano e Adani, che hanno espresso opinioni contrastanti sulla sua gestione. L’incontro ha messo in evidenza le sfide di una partita complessa, con un Milan che ha saputo resistere alla pressione avversaria e conquistare i tre punti.

Il tecnico del Milan vince una partita complicatissima ed estremamente delicata ma viene aspramente criticato Il Milan passa a Como 3-1 con una partita molto difficile, contro una squadra come quella di Fabregas che ha dominato nel gioco ma non è riuscita a effettuare la contro-rimonta dopo essere andata in vantaggio. Allegri ringrazia Rabiot e Maignan in primis, e pian piano sale addirittura a -3 dall’Inter capolista. Insomma, un campionato fino ad ora di altissimo livello per quello che è l’andamento nei numeri. Anche se, ovviamente, lo stesso Max è attaccato da tutte le parti perché il suo Milan non gioca bene, subisce e magari a volte è aiutato da un pizzico di fortuna. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Allegri vince, Cassano e Adani lo ‘distruggono’: gliene hanno dette di tutti i colori Leggi anche: Cassano duro sul Milan: “Scempio, Allegri lo sta peggiorando” Leggi anche: Cassano: “Allegri non lo metto minimamente in paragone con Conte. Le sue squadre…” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Cassano e Adani: scudetto al Napoli, viola in B, chi vince la Champions e il Pallone d'oro, tutto da rifare con gli arbitri - A viva el Futbol i pronostici per il 2026, Fantantonio suggerisce di abolire il Var, l'ex difensore vuole rifare il regolamento. sport.virgilio.it

Como-Milan, l'accusa di Adani dopo il successo rossonero scatena la polemica - Milan: promuove solo due rossoneri, boccia il gioco di Allegri e spiega i punti di forza di Fabregas. sport.virgilio.it

Cassano sbotta in diretta, fa vedere il cellulare e accusa Zazzaroni: “Leggo queste cose su Allegri e impazzisco. È uno scandalo” - I bersagli di Antonio Cassano sono sempre gli stessi: alcuni giornalisti sportivi italiani e Massimiliano Allegri. ilfattoquotidiano.it

Commento di #damianoerfaina su #allegri post #cagliari - #milan !! Siete d’accordo? ??? #seriea

COMO-MILAN ovvero bel gioco contro pragmatismo, ma vince Allegri - facebook.com facebook

RABOOM Allegri vince e insegue Inter, colpo da Oaktree “Leao uno showman” È tornato il Bologna di Orsolini La prima pagina di venerdì 16 gennaio #CorrieredelloSport x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.