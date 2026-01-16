‘Alleanza’ in musica L’Ic Alfieri-Bertagnini rafforza la sua offerta con il Conservatorio

L'Istituto comprensivo Alfieri-Bertagnini di Massa ha firmato una convenzione con il Conservatorio Puccini di La Spezia. L’accordo mira a rafforzare l’offerta formativa musicale, facilitando un percorso diretto tra scuola primaria e alta formazione artistica. Questa collaborazione rappresenta un passo importante per valorizzare l’educazione musicale tra gli studenti, creando opportunità di crescita e approfondimento nel settore musicale.

E’ stata stipulata una convenzione tra l’Istituto comprensivo ’ Alfieri Bertagnini ’ di Massa e il Conservatorio statale di musica ’Puccini’ di La Spezia: un accordo volto a potenziare l’ offerta formativa musicale e a creare un ponte diretto tra la scuola dell’obbligo e l’alta formazione artistica e musicale. L’iniziativa nasce dalla volontà della dirigente scolastica Stella Sorgente e del direttore del Conservatorio Giuseppe Bruno, di unire le forze per diffondere la cultura musicale nel tessuto sociale locale, offrendo agli studenti opportunità di crescita uniche. La collaborazione mira a intensificare i rapporti fra le due istituzioni attraverso la condivisione di buone pratiche e di risorse umane. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ‘Alleanza’ in musica. L’Ic Alfieri-Bertagnini rafforza la sua offerta con il Conservatorio Leggi anche: Hyper Hosting: Aruba rafforza la sua offerta hosting con una soluzione top di gamma per i progetti digitali più avanzati Leggi anche: Natale in musica: il Conservatorio Briccialdi anima Terni con tre concerti Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. SEA-EU Concert: La Musica che Unisce l'Europa! Concludiamo il 2025 con un'emozione incredibile! Il video della seconda edizione del SEA-EU Concert "Bringing the Bay" è finalmente online! L'evento, organizzato dall'Alleanza SEA-EU, ha riunito i facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.