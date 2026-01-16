Alla fine Trump ce l’ha fatta a vincere il Nobel per la Pace | glielo ha consegnato Machado
Recentemente, Donald Trump ha ricevuto il Nobel per la Pace, consegnatogli da Machado. Nel suo discorso di ringraziamento, Trump ha menzionato Maria Corina Machado, riconoscendola come la persona che gli ha “ceduto” il premio, attribuendosi il merito per l’attività svolta. Questa vicenda ha suscitato interesse e discussioni sui riconoscimenti e le attribuzioni di premi internazionali.
Trump ha ringraziato Maria Corina Machado per avergli “ceduto” il Nobel per la pace di cui era stata insignita lo scorso autunno: “Maria mi ha consegnato il suo Premio per il lavoro che ho svolto”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Trump finalmente ha il “suo” Nobel per la pace, glielo ha donato Maria Corina Machado: “È per la nostra libertà”
Leggi anche: Venezuela: Maria Corina Machado ha consegnato a Trump il suo premio Nobel per la pace
Regime change in Iran, la fine degli Ayatollah e l’espansionismo di Erdogan: Trump non vuole commettere passi falsi La partita non è solo locale, ma regionale e globale - https://www.ilriformista.it/regime-change-in-iran-la-fine-degli-ayatollah-e-lespansionism - facebook.com facebook
Io penso che alla fine, purtroppo, Trump otterrà la Groenlandia. Perché le classi dirigenti europee non sono in grado di contrastarlo (sono drammaticamente inadeguate, con alcune eccezioni). E in realtà è da un po’ che sono convinto che finirà così. Spero di e x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.