Alla fine Trump ce l’ha fatta a vincere il Nobel per la Pace | glielo ha consegnato Machado

Da fanpage.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, Donald Trump ha ricevuto il Nobel per la Pace, consegnatogli da Machado. Nel suo discorso di ringraziamento, Trump ha menzionato Maria Corina Machado, riconoscendola come la persona che gli ha “ceduto” il premio, attribuendosi il merito per l’attività svolta. Questa vicenda ha suscitato interesse e discussioni sui riconoscimenti e le attribuzioni di premi internazionali.

Trump ha ringraziato Maria Corina Machado per avergli “ceduto” il Nobel per la pace di cui era stata insignita lo scorso autunno: “Maria mi ha consegnato il suo Premio per il lavoro che ho svolto”. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

