Alla fine Trump ce l’ha fatta a vincere il Nobel per la Pace | glielo ha consegnato Machado

Recentemente, Donald Trump ha ricevuto il Nobel per la Pace, consegnatogli da Machado. Nel suo discorso di ringraziamento, Trump ha menzionato Maria Corina Machado, riconoscendola come la persona che gli ha “ceduto” il premio, attribuendosi il merito per l’attività svolta. Questa vicenda ha suscitato interesse e discussioni sui riconoscimenti e le attribuzioni di premi internazionali.

