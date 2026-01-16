L'alimentazione gioca un ruolo fondamentale nelle prestazioni sportive. Una dieta equilibrata e mirata può influire significativamente sui risultati, supportando l'apporto di energia, la riparazione muscolare e la circolazione sanguigna. Comprendere quali alimenti scegliere e come integrarli correttamente permette agli atleti di ottimizzare le proprie performance, affiancando l'allenamento e contribuendo al benessere generale durante l'attività fisica.

Le prestazioni sportive passano soprattutto da ciò che ingeriamo. Una dieta studiata con attenzione può incidere sulla performance quanto una sessione di preparazione atletica, perché garantisce energia, sostiene la riparazione dei muscoli e favorisce la vasodilatazione. Basta, ad esempio, una lieve disidratazione del 2% per ridurre la lucidità mentale e la capacità di mantenere ritmo e coordinazione. L’alimentazione, dunque, non accompagna lo sport ma ne diventa parte integrante, soprattutto per chi punta a migliorare la qualità dei propri allenamenti. A fotografare il legame tra ciò che assumiamo e il modo in cui il corpo reagisce è l’infografica “ Cibo e Performance 3. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Alimentazione e performance sportive: cosa funziona davvero?

Leggi anche: Capodanno, propositi 2026: cosa funziona davvero e cosa è meglio evitare

Leggi anche: Alimentazione, salute e performance sportiva al summit del Cfpa Casargo

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Giochi a calcio e ti incuriosisce la dieta dei professionisti di serie A? Leggi qui!; Le bevande ricche di sodio fanno male alla salute? Ecco come capire se sono adatte a te.; «Non conta solo cosa mangiamo, ma come e quando. Le uova sono il miglior alimento sulla faccia della Terra»; Joe Bastianic porta in Italia la catena di ristoranti Wingstop: di cosa si tratta.

Alimentazione e sport, cosa mangiare anche in base all'età - Più tempo libero, voglia di recuperare un po' di forma fisica ed ecco che l'estate diventa l'occasione per muoversi di più, sia iniziando a fare sport dopo mesi di inattività, sia proseguendo negli ... repubblica.it

Giochi a calcio? Ecco la dieta che migliora le tue performance - Contribuisce a migliorare le prestazioni e a ridurre il rischio di infortuni in campo, favorisce il recupero e preserva la salute nel lungo periodo: vediamo come si fa la dieta del calciatore ... msn.com