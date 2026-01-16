Alfonso Signorini le parole di Clarissa Selassié sul suo presunto rapporto con Antonio Medugno
Clarissa Selassié, concorrente del GF Vip, commenta le recenti polemiche che coinvolgono Alfonso Signorini, offrendo la propria versione dei fatti. A distanza di alcune settimane dallo scandalo, la giovane parla del suo rapporto con Antonio Medugno, aggiungendo dettagli che potrebbero influenzare ulteriormente la vicenda. Le sue parole contribuiscono a chiarire un episodio che ha attirato molta attenzione, offrendo uno sguardo più approfondito sulla vicenda.
Trascorsa qualche settimana dallo scandalo che ha travolto Alfonso Signorini, Clarissa Selassié – concorrente di uno dei suoi GF Vip – racconta la sua verità, aggiungendo tasselli che sembrano complicare ulteriormente la vicenda. Dopo le dichiarazioni circolate sul suo presunto legame con Antonio Medugno, l’ex inquilina della Casa ha scelto di chiarire pubblicamente la propria posizione, smentendo categoricamente l’esistenza di una notte di intimità con il modello, che era invece stata data come certa. Le parole di Clarissa Selassié. Sentita da Fanpage, Clarissa Selassié spiega che molte di quelle dichiarazioni non sarebbero state sincere ma frutto di una scelta calcolata. 🔗 Leggi su Dilei.it
