Alexa Plus l'aggiornamento è automatico e gli utenti s’infuriano | troppa pubblicità e risposte lente

Recentemente, molti utenti negli Stati Uniti hanno segnalato disagi a seguito dell'aggiornamento automatico di Alexa Plus, incluso un aumento della pubblicità e risposte più lente. L'upgrade, riservato ai clienti Amazon Prime, ha generato insoddisfazione tra gli utenti, che si sono trovati a dover affrontare modifiche inattese nel funzionamento del dispositivo. Questa situazione evidenzia l'importanza di monitorare attentamente gli aggiornamenti software e le relative implicazioni per l'esperienza utente.

Alexa cambia voce e abitudini senza permesso: scoppia la protesta degli utenti - Alexa Plus si attiva senza consenso sugli Amazon Echo: gli utenti lamentano risposte lente e troppa pubblicità. smartworld.it

Amazon aggiorna Alexa senza permesso: Alexa Plus imposto in automatico gli abbonati Prime - L'aggiornamento automatico da Alexa ad Alexa Plus per tutti i dispositivi compatibili - zeusnews.it

NEWS - Amazon aggiorna Alexa senza permesso: Alexa Plus imposto in automatico gli abbonati Prime - facebook.com facebook

Novità non proprio gradita a tutti #Amazon #AlexaPlus x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.