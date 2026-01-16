Alexa Plus l'aggiornamento è automatico e gli utenti s’infuriano | troppa pubblicità e risposte lente
Recentemente, molti utenti negli Stati Uniti hanno segnalato disagi a seguito dell'aggiornamento automatico di Alexa Plus, incluso un aumento della pubblicità e risposte più lente. L'upgrade, riservato ai clienti Amazon Prime, ha generato insoddisfazione tra gli utenti, che si sono trovati a dover affrontare modifiche inattese nel funzionamento del dispositivo. Questa situazione evidenzia l'importanza di monitorare attentamente gli aggiornamenti software e le relative implicazioni per l'esperienza utente.
Negli Stati Uniti molti utenti si sono lamentati dell'upgrade automatico di Alexa per i clienti di Amazon Prime. Oltre all'assenza del consenso, a suscitare le maggiori perplessità sono ste le prestazioni peggiorate e l'aumento della pubblicità. C'è però un modo per riportare tutto a com'era prima. 🔗 Leggi su Fanpage.it
