Alessia Cammarota in lacrime dopo l’addio ad Aldo Palmeri | La parte più difficile della separazione è questa

Alessia Cammarota ha condiviso sui social le sue emozioni dopo l’addio ad Aldo Palmeri, affrontando il primo Natale da separata e il difficile processo di condividere la custodia dei figli. In un messaggio sincero, riflette sulla sua esperienza di crescita personale e sul dolore legato alla separazione, evidenziando come questa fase rappresenti una sfida emotiva ma anche un’opportunità di riscoperta di sé.

