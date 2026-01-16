Alessandro Borghi è Walter Bonatti in Bianco girato anche nelle nostre valli
Alessandro Borghi interpreta Walter Bonatti nel film
“Dopo l’ultimo ciak di Bianco – tre mesi tra 3.000 e 3.500 metri d’altezza – ci siamo resi conto di non aver mai avuto nemmeno un cedimento, solo il desiderio di continuare ad essere lì. La montagna dà energia, ci guida verso l’alto e ci chiede solo di essere rispettata. La nostra troupe lo ha. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
