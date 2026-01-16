Alcuni cani ci capiscono molto più di quanto crediamo

Molti cani sono in grado di comprendere più parole e comandi di quanto si pensi comunemente. Studi e osservazioni dimostrano che alcuni esemplari possono associare centinaia di parole a oggetti, azioni o situazioni. Questa capacità, spesso sottovalutata, rivela una comunicazione più complessa e articolata tra uomo e cane di quanto si creda, aprendo nuove prospettive sulla loro intelligenza e sul rapporto con i proprietari.

Per lungo tempo, quando si parlava di cani e parole, la discussione è rimasta confinata in uno spazio ben delimitato: alcuni soggetti eccezionali sembrano capaci di associare un numero straordinario di suoni a oggetti ed azioni richieste, mostrando un repertorio che, in casi rari, raggiunge centinaia di etichette diverse. Era già un risultato notevole, ma il quadro restava quello di un apprendimento fondato sull'interazione diretta: l'umano pronuncia la parola, l'oggetto è presente o il comportamento eseguito e premiato, la ripetizione consolida il legame. Un nuovo studio appena pubblicato su Science amplia questo scenario su un piano diverso, più esigente dal punto di vista cognitivo.

