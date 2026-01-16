Albo associazioni sportive Colella | Il Comune ignora che il censimento nazionale esiste già

Il consigliere nazionale Fabio Colella commenta l’approvazione del regolamento comunale per l’albo delle associazioni sportive, sottolineando come il Comune sembri ignorare l’esistenza di un censimento nazionale già operativo. Colella evidenzia l’importanza di coordinare le iniziative a livello superiore per evitare sovrapposizioni e garantire un’efficace gestione delle associazioni sportive sul territorio.

Reggio. Via libera in Commissione a regolamento Albo associazioni sportive - La VII Commissione consiliare (Istruzione, formazione e lavoro; Cultura e sport; Politiche giovanili; Tempo libero) del Comune i Reggio Calabria, presieduta da Marcantonino Malara, ha approvato il reg ... cn24tv.it

Reggio, via libera in Commissione all’Albo comunale delle associazioni sportive - La VII Commissione consiliare (Istruzione, formazione e lavoro; Cultura e sport; Politiche giovanili; Tempo libero), presieduta da Marcantonino Malara, ha approvato il regolamento per l’istituzione e ... reggiotv.it

Avviso pubblico – Aggiornamento Albo delle Associazioni | Anno 2026 Si informa che è stato pubblicato l’Avviso pubblico per l’aggiornamento dell’Albo delle Associazioni – Anno 2026. Le associazioni interessate, possono presentare domanda di iscrizione - facebook.com facebook

