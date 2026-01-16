Albinea dati contraffatti per ottenere un prestito

A Albinea, nel Reggiano, due persone sono state denunciate per aver utilizzato dati contraffatti per ottenere un prestito. Sfruttando una procedura apparentemente regolare, hanno cercato di accedere a finanziamenti che, con informazioni veritiere, non sarebbero stati concessi. L’indagine ha coinvolto un ex dipendente locale e un professionista del settore creditizio, evidenziando il rischio di pratiche fraudolente nelle richieste di prestito.

Albinea (Reggio Emilia), 16 gennaio 2026 – Avrebbero sfruttato una procedura apparentemente regolare per ottenere un finanziamento che, con dati reali, non sarebbe stato concesso: uno in qualità di ex dipendente di un'azienda della zona, l'altro operante nel settore creditizio e coinvolto nella gestione della pratica di finanziamento. Con l'accusa di concorso in truffa aggravata i carabinieri di Albinea hanno denunciato uomini di 46 e 56 anni. Secondo quanto ricostruito, uno dei due presunti responsabili, ex dipendente dell'azienda, avrebbe richiesto alla stessa l'invio di documentazione riferita alla propria posizione lavorativa, tra cui buste paga e certificazione di stipendio, formalmente necessarie per avviare una richiesta di finanziamento.

