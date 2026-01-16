Alberto Tomba | La cerimonia di Torino 2006 come una vittoria Bloccai il traffico a Campiglio e spostarono la gara

Alberto Tomba, leggenda dello sci italiano, ha condiviso ricordi della cerimonia di Torino 2006, descrivendola come una vittoria personale. Ricorda di aver bloccato il traffico a Madonna di Campiglio per consentire lo spostamento della gara, evidenziando il suo impegno e la passione per lo sport. Questa intervista, ospitata nell’ultima puntata di Salotto Bianco su OA Sport, offre un’intima testimonianza di una figura iconica dello sci italiano.

Il leggendario Alberto Tomba è stato l’ospite dell’ultima puntata di Salotto Bianco, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il fuoriclasse bolognese che, come ben sappiamo, ha scritto pagine uniche dello sci alpino italiano, vincendo una Coppa del Mondo (assieme a 50 gare), 3 ori olimpici (con altri 2 argenti) e due ori mondiali, rimane sempre un punto di riferimento quando si parla di sport invernali. Nel corso della puntata di Salotto Bianco, il nostro portacolori ha iniziato l’avvicinamento ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina che sono sempre più vicini all’orizzonte. Alberto Tomba ha ricordato anche quanto avvenuto nella Cerimonia di inaugurazione di Torino 2006, dove fu grande protagonista. 🔗 Leggi su Oasport.it

