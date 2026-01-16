Albertini | McTominay è tra i migliori d’Europa Complimenti a chi ha avuto l’idea di portarlo a Napoli

Demetrio Albertini ha recentemente elogiato Scott McTominay, definendolo uno dei centrocampisti più efficaci d’Europa. Nell’intervista alla Gazzetta dello Sport, l’ex calciatore ha sottolineato le qualità del giocatore del Napoli, evidenziando come la sua presenza abbia rappresentato un valore aggiunto per la squadra. Le sue parole riflettono l’apprezzamento per l’impatto positivo di McTominay nel contesto della competizione europea e nazionale.

In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Demetrio Albertini ha avuto modo di elogiare le grandissime qualità dell’uomo più decisivo del Napoli: Scott McTominay. Le parole di Albertini su McTominay. «McTominay mi ha stupito per le sue qualità altissime, per quella universalità che ha saputo imporre in un anno e mezzo. Gli abbiamo visto fare di tutto, la mezzala e l’esterno, l’attaccante – persino quello – e poi il mediano e il play. Quanti ce ne sono in giro come lui? Che sia stato il centrocampista più forte in Italia non lo dico solo io ma l’hanno detto i suoi colleghi, che al Gran Galà del calcio l’hanno eletto Mvp. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

