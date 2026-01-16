Albertini incorona McTominay | Tra i più forti d’Europa
Demetrio Albertini ha recentemente elogiato Scott McTominay, definendolo tra i giocatori più forti d’Europa. La sua valutazione si inserisce in un contesto di attenzione verso i talenti emergenti e consolidati del calcio internazionale. In questa analisi, si evidenziano le qualità e le prestazioni che rendono McTominay un elemento di rilievo nel panorama calcistico europeo.
"> C’è sempre una data che torna. Per Demetrio Albertini è il 15 gennaio, giorno che attraversa la sua carriera come un filo rosso. Trentasette anni fa, nel 1989, l’esordio in Serie A in Milan-Como; oggi, a distanza di una vita calcistica, il ruolo di tedoforo per Milano-Cortina, fiaccola in mano e memoria viva. «Quando l’ho avuta tra le mani mi sono emozionato parecchio», racconta Albertini in un’intervista concessa ad Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport. Albertini osserva il calcio con lo sguardo di chi non si rifugia nella nostalgia. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
