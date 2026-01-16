Al via Baf e Ifa | inaugurate a Bergamo le fiere dell’arte

Venerdì 16 gennaio si sono inaugurate alla Fiera di Bergamo la 21ª edizione di Bergamo Arte Fiera e la 9ª edizione di Italian Fine Art. Due eventi dedicati all’arte contemporanea e moderna, che si svolgono in contemporanea presso la stessa sede, offrendo un’occasione di confronto e approfondimento per appassionati e professionisti del settore.

Fino a domenica 18 gennaio, grazie alla co-presenza di BAF e IFA, il pubblico può visitare oltre 200 realtà espositive, in un percorso che attraversa più di sei secoli di storia dell'arte: dal Quattrocento all'arte contemporanea, tra dipinti, sculture, fotografia e design. Italian Fine Art proseguirà poi fino a domenica 25 gennaio. Elemento distintivo dell'edizione 2026 è la collaborazione con il Politecnico delle Arti di Bergamo e l'Accademia Carrara. Cuore del progetto è Il Negozio di Niente, spazio performativo ospitato nello stand numero 0, con performance artistiche e musicali curate da Marcella Vanzo e realizzate dagli studenti.

