Al via Baf e Ifa 2026 inaugurate al polo fieristico di via Lunga le kermesse dell’arte

Al polo fieristico di via Lunga a Bergamo, si sono aperte le porte della 21ª edizione di Bergamo Arte Fiera e della 9ª di Italian Fine Art. Questi eventi segnano l’avvio del 2026 dedicato all’arte in città, consolidando il ruolo di Bergamo come centro nazionale per il settore. Le manifestazioni offrono un’occasione per approfondire le tendenze e le novità del panorama artistico italiano.

Bergamo. Con l’apertura delle porte prendono ufficialmente il via, alla Fiera di Bergamo, la 21ª edizione di Bergamo Arte Fiera (Baf) e la 9ª edizione di Italian Fine Art (Ifa), i due appuntamenti che inaugurano il 2026 dell’arte in città, confermando il polo fieristico di via Lunga come punto di riferimento nazionale per il sistema artistico. Intervenuti al taglio del nastro di Baf e Ifa, che si è svolto venerdì 16 gennaio alle 14:30, nella Galleria Centrale della Fiera di Bergamo, il presidente di Promoberg Srl Luciano Patelli e l’amministratore delegato Davide Lenarduzzi, l’assessora regionale alle Infrastrutture e opere pubbliche Claudia Terzi, l’assessore regionale alla Casa e housing sociale Paolo Franco e il vicesindaco e assessore alla cultura e al commercio di Bergamo Sergio Gandi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Baf e Ifa aprono il 2026 dell’arte a Bergamo

Leggi anche: Dieci giorni immersi nell’arte: alla Fiera di Bergamo si alza il sipario su BAF e IFA

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Bergamo Arte Fiera e Italian Fine Art danno il via alle fiere d'arte in Italia del 2026; Fino al 18 gennaio l’arte protagonista in Fiera con BAF e IFA. Italian Fine Art fino al 25 gennaio; Baf e Ifa tornano in Fiera a Bergamo: il 2026 si apre all’insegna dell’arte; Con BAF e IFA a Bergamo vanno in scena due fiere per sei secoli di arte.

CORINALDO SU TVRS Il servizio televisivo CORINALDO: INAUGURAZIONE POLO SPORTIVO andrà in onda sul TVRS Canale 13 Regionale Marche, nelle seguenti date: Martedì 23 Luglio ore 19,20 Mercoledì 24 Luglio ore 10,00 Mercoledì 24 Lugli - facebook.com facebook

#PMTerredargine #PLinforma #accadeora Inaugurazione Polo Scolastico Rovereto sulla Secchia #NovidiModena Vedi dettagli tinyurl.com/4x6a3wep #cisiamoanchenoi x.com