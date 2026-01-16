Al Teatro Mascheranova in scena Dal Sottosuolo Underground | Dostoevskij tra scelte etiche e musica elettronica
Al Teatro Mascheranova va in scena “Dal Sottosuolo / Underground”, uno spettacolo ispirato a Dostoevskij, che esplora temi etici attraverso una performance che integra musica elettronica. Nato dal progetto Fahrenheit 2020 e prodotto da AMA Factory in collaborazione con Teatro Libero di Palermo, l’evento offre un’interpretazione contemporanea del classico letterario, invitando il pubblico a riflettere su scelte morali e introspezione.
Appuntamento con “Dal Sottosuolo Underground”, spettacolo nato dal progetto Fahrenheit 2020 e prodotto da AMA Factory in coproduzione con Teatro Libero di Palermo. L'evento si terrà al Teatro Mascheranova di Pontecagnano Faiano (via Isonzo 6-10) sabato 17 gennaio alle ore 20.30 e domenica 18. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
