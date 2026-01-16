Al Teatro Biondo attori e marionette interpretano Oltre | in scena il disastro aereo delle Ande

Al Teatro Biondo di Palermo, dal 20 gennaio alle ore 21, va in scena

Debutta martedì 20 gennaio, alle ore 21 al Teatro Biondo di Palermo, lo spettacolo Oltre - Come 16+29 persone hanno attraversato il disastro delle Ande, ideato e diretto da Fabiana Iacozzilli, che ha curato la drammaturgia insieme a Linda Dalisi. In scena sono Andrei Balan, Francesco Meloni, Marta Meneghetti, Giselda Ranieri, Evelina Rosselli, Isacco Venturini, Simone Zambelli, i quali interagiscono con le grandi marionette progettate da Paola Villani, che ha curato anche le scene. Le musiche e il suono sono di Franco Visioli, le luci di Raffaella Vitiello, mentre Michela Aiello cura l’animazione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

