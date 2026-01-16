Al Sannazaro in scena Buio scritto e diretto da Filippo Gentile

Al Sannazaro “Buio” con Ernesto Lama - In scena Ernesto Lama, Andrea Corallo e Savina Scaramuzzino danno corpo e voce a un racconto intimo e universale, che attraversa fragilità, rimpianti e ... napolivillage.com

Arriva Natale e al Trianon Viviani dal 19 dicembre al 4 gennaio torna in scena La Cantata dei pastori. Prodotta da Ag Spettacoli e Tradizione e Turismo - Teatro Sannazaro, lo spettacolo vede in scena, con Peppe Barra e Lalla Esposito, Luca De Lorenzo (Arm - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.