al masini e a cervia spettacolo al femminile

Fresco vincitore del Premio della Critica 2025, assegnato dall’Associazione nazionale critici di teatro, arriva al Teatro Masini di Faenza, oggi alle 21, ’ Misurare il salto delle rane ’, il nuovo spettacolo di Carrozzeria Orfeo, scritto da Gabriele Di Luca che ne è anche regista con Massimiliano Setti. Domani, sempre alle 21, lo spettacolo replicherà al teatro comunale di Cervia. ’Misurare il salto delle rane’ è una dark comedy ambientata in un piccolo paese di pescatori negli anni ’90. Protagoniste sono tre donne di diverse generazioni - Lori, Betti e Iris -, interpretate da Elsa Bossi, Noemi Apuzzo e Chiara Stoppa, unite da un tragico lutto avvenuto vent’anni prima e ancora avvolto in un’aura di mistero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

