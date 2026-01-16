Al cinema La Grazia di Sorrentino l' opera iraniana antipotere Divine Comed e la commedia Prendiamoci una pausa Le recensioni di Amicait

Al cinema La Grazia di Sorrentino, vengono presentate l’opera iraniana Divine Comed e la commedia Prendiamoci una pausa. Amica.it propone recensioni che analizzano il ritratto umano e realistico di un presidente della Repubblica interpretato da Toni Servillo, in un’Italia dominata da istituzioni, chiesa, politica e burocrazia. Un’occasione per approfondire tematiche sociali e narrative attraverso due film di diversa provenienza e stile.

Il ritratto umano, suggestivo e realistico di un fantomatico presidente della Repubblica ( Toni Servillo ) in un’Italia retta da istituzioni, clero, politica e burocrazia. Arriva in sala il nuovo film di Paolo Sorrentino con cui Servillo ha vinto la Coppa Volpi come migliore attore alla Mostra del Cinema di Venezia. Per noi La Grazia è il titolo da non perdere al cinema questo fine settimana. Escono anche la commedia iraniana antipotere Divine comedy di Ali Asgari – in Orizzonti a Venezia – e il sentimental umoristico Prendiamoci una pausa di Christian Marazziti con Marco Giallini, Claudia Gerini e Fabio Volo. 🔗 Leggi su Amica.it

