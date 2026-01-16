Al cinema La Grazia di Sorrentino l' opera iraniana antipotere Divine Comed e la commedia Prendiamoci una pausa Le recensioni di Amicait

Al cinema La Grazia di Sorrentino, vengono presentate l’opera iraniana Divine Comed e la commedia Prendiamoci una pausa. Amica.it propone recensioni che analizzano il ritratto umano e realistico di un presidente della Repubblica interpretato da Toni Servillo, in un’Italia dominata da istituzioni, chiesa, politica e burocrazia. Un’occasione per approfondire tematiche sociali e narrative attraverso due film di diversa provenienza e stile.

Il ritratto umano, suggestivo e realistico di un fantomatico presidente della Repubblica ( Toni Servillo ) in un’Italia retta da istituzioni, clero, politica e burocrazia. Arriva in sala il nuovo film di Paolo Sorrentino con cui Servillo ha vinto la Coppa Volpi come migliore attore alla Mostra del Cinema di Venezia. Per noi La Grazia è il titolo da non perdere al cinema questo fine settimana. Escono anche la commedia iraniana antipotere Divine comedy di Ali Asgari – in Orizzonti a Venezia – e il sentimental umoristico Prendiamoci una pausa di Christian Marazziti con Marco Giallini, Claudia Gerini e Fabio Volo. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Al cinema La Grazia di Sorrentino, l'opera iraniana antipotere Divine Comed e la commedia “Prendiamoci una pausa. Le recensioni di Amica.it Leggi anche: Dal 15 gennaio al cinema il film "Prendiamoci una pausa" con Claudia Gerini e Marco Giallini. Trama, cast e video-intervista su Amica.it Leggi anche: Prendiamoci una pausa: una commedia corale "sulle crisi d'amore". L'incontro con il cast La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. La grazia. Incontro a Roma con Paolo Sorrentino e il cast; Arriva in sala “La Grazia”, il film di Sorrentino girato a Torino. Il regista domenica al Nazionale; Paolo Sorrentino ospite a Verona in occasione della proiezione del suo ultimo film: La Grazia; LA GRAZIA I Il ritorno di Sorrentino tra amore e potere. La recensione del film. La Grazia di Paolo Sorrentino: il potere, il dubbio, la responsabilità. La recensione - Leggi su Sky TG24 l'articolo La Grazia di Paolo Sorrentino: il potere, il dubbio, la responsabilità. tg24.sky.it

Coco Valori ne La Grazia : tra “ipotesi di cena” e rivelazioni shock, ecco chi è il personaggio chiave del film (e l'attrice che la interpreta) - Tipicamente sorrentiniano, è stato decisamente il personaggio di Coco Valori a giocare un ruolo fondamentale ne La Grazia, il film che ci ha rivelato il talento di Milvia Marigliano ... vogue.it

La Grazia di Paolo Sorrentino arriva oggi al cinema: trama e recensione - Il film vede come protagonista Toni Servillo, cui è stata assegnata la Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile. rtl.it

Introntra Toni Servillo e il regista Paolo Sorrentino nel The Space Cinema Napoli! Mercoledì 21 gennaio ore 20 The Space Cinema Napoli La Grazia Scopri il racconto su legge, coscienza, vita privata e potere insieme ai protagonisti de La Grazia facebook

#Tg2000 - Al #Cinema ‘La Grazia’ del Premio Oscar #Sorrentino #14gennaio #Tv2000 @tg2000it x.com

