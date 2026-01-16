Al Chiostro Restaurant cucina locale con un tocco di creatività

Al Chiostro Restaurant, nel centro di Bergamo, offre un’esperienza di cucina autentica e ricercata. La selezione di piatti si ispira alle tradizioni locali, rivisitandole con un tocco di creatività. La pasta fresca fatta in casa e le specialità come le tagliatelle all’astice rappresentano l’impegno per qualità e gusto. Un locale ideale per scoprire i sapori del territorio in un’atmosfera sobria e accogliente.

«Al Chiostro» celebra la cucina locale con un tocco di creatività, senza dimenticare le basi della tradizione. Sotto la guida di chef Ivan Verzeroli, la cucina propone ricette che valorizzano ingredienti di alta qualità e del territorio. Dalle aziende agricole della valle (tra cui una di proprietà a Zogno) arrivano miele, formaggi e salumi selezionati, mentre i formaggi di capra e il Blu Storico Ribelle provengono da un affinatore di fiducia. Nel menù, rivisitato per avvicinarsi sempre di più alla necessità di riscoprire la tradizione e il territorio, trovano spazio i grandi classici della cucina bergamasca (polenta, casoncelli, pasta fresca fatte in casa) oltre a proposte stagionali come le tagliatelle ai funghi porcini, i ravioli di cinghiale con crema di castagne e tartufo.

«Al Chiostro» celebra la cucina locale con un tocco di creatività, senza dimenticare le basi della tradizione.

Il locale è frutto della passione del patron Claudio Giacometti, che ha personalizzato gli affascinanti interni delle sale, mentre nella bella stagione si sta all'aperto circondati dalla quiete di un

