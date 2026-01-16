Durante una visita al castello di Windsor, Kate Middleton ha condiviso il suo interesse per il rugby, rivelando di divertirsi a giocare con i figli, anche se preferisce evitare George. Nonostante il ritardo delle Red Roses, la nazionale femminile inglese di rugby, l’evento ha sottolineato il legame tra la duchessa e lo sport, portando l’attenzione sulla passione condivisa per questa disciplina.

N on importa se il pullman che le stava portando ieri al castello di Windsor, per l’attesissimo ricevimento con Kate Middleton, si è guastato strada facendo e le Red Roses, come sono chiamate le Leonesse della nazionale femminile inglese di rugby, sono arrivate con un notevole ritardo. E anche se il tour del castello previsto nel corso della loro visita è stato cancellato per mancanza di tempo, le campionesse mondiali sono state accolte con grande entusiasmo dalla principessa del Galles. Kate Middleton e il potere del tailleur rosso per le campionesse di rugby X Kate Middleton accoglie al castello le Leonesse del rugby inglese. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Al castello con le rugbiste della nazionale inglese, Kate Middleton ha rivelato che le piace giocare a rugby con i figli: «Ma meglio evitare George!»

