Aiutare chi affitta alle famiglie

Nel contesto delle sfide del 2026, come l’emergenza abitativa, la tenuta del tessuto economico e i salari, è fondamentale supportare chi affitta alle famiglie. Offrire soluzioni e servizi adeguati può contribuire a migliorare la qualità della vita e favorire un mercato immobiliare più sostenibile. Un approccio mirato e responsabile è essenziale per affrontare queste complessità in modo efficace e duraturo.

La tenuta del tessuto economico, l’emergenza abitativa, salari, queste, tra tante, le sfide che dovremo affrontare nel 2026. Abbiamo partecipato alla Conferenza economica 2025 del Circondario imolese, portando il nostro contributo: ora ci aspettiamo per i temi affrontati una realizzazione pratica e non solo una mera discussione. Si è appena concluso un anno che, pur in una sostanziale tenuta occupazionale, ha visto affacciarsi, nel circondario, segnali allarmanti con diverse crisi aziendali. Se da un lato c’è stata una pronta risposta da parte dei tavoli istituzionali, nell’affrontare le emergenze sarà decisivo istituire regolari spazi di confronto, tra parti sociali e istituzionali, per individuare azioni comuni e strategie di ampio respiro, per far sì che il territorio divenga sempre più attrattivo e di conseguenza volano di sviluppo, a maggior ragione con l’approssimarsi della fine dei finanziamenti del Pnrr – Piano nazionale ripresa e resilienza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Aiutare chi affitta alle famiglie" Leggi anche: Rogo Crans Montana: ‘Cyane voleva aiutare, ma la porta era bloccata’, polemica per i 10mila franchi alle famiglie Leggi anche: Manovra, a chi vanno i benefici e chi ne sopporterà i costi: dal taglio dell’Irpef alla sanità, dalle pensioni alle famiglie Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Aiutare chi affitta alle famiglie; Piano Casa 2026: 200 milioni per aiutare giovani, famiglie e anziani; Locazioni brevi: regole inefficaci e il paradosso della solidarietà tradita: il rischio di favorire sempre i soliti; FONDO AFFITTI, IL COMUNE DI POGGIBONSI SOSTIENE 185 FAMIGLIE. "Fondi non sufficienti per aiutare le famiglie a pagare gli affitti" - Tagli al contributo per gli affitti a fronte di una richiesta maggiore sul territorio arcolano: il fabbisogno è superiore di almeno tre volte lo stanziamento, la Regione riveda le cifre. lanazione.it Tari, 150mila euro per aiutare famiglie e imprese - Il piano tariffario è lo stesso approvato l’anno scorso, della durata di tre anni, cui sono state previste misure ... ilrestodelcarlino.it Case Aler, Regione Lombardia stanzia 6 milioni per aiutare famiglie in difficoltà tra affitti e riscaldamento - Regione Lombardia intensifica gli aiuti alle famiglie in difficoltà economica che vivono nelle case Aler. affaritaliani.it Apply Now to Januarys New Housing Choice Voucher Openings|Affordable Housing Cerco casa in affitto a Trasacco se qualcuno mi può aiutare grazie facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.