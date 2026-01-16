AIPo proseguono a pieno ritmo gli interventi di miglioramento dell’alveo del torrente Parma in città
AIPo continua i lavori di miglioramento dell’alveo del torrente Parma in città, tra Ponte di Mezzo e Ponte delle Nazioni. Gli interventi mirano a migliorare la sicurezza e la gestione delle acque nel tratto urbano, garantendo una maggiore tutela del territorio e delle strutture circostanti. Il progetto si inserisce in un percorso di interventi mirati alla manutenzione e alla tutela ambientale del fiume, con attenzione alla sostenibilità e alla tutela del patrimonio idrico locale.
Proseguono a pieno ritmo i lavori di AIPo (Agenzia Interregionale per il fiume Po) di sistemazione e miglioramento dell’alveo del torrente Parma nel tratto cittadino, tra Ponte di Mezzo e Ponte delle Nazioni. I lavori consistono, in particolare, nella manutenzione straordinaria del muro spondale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
