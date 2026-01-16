AIA De Marco sul Napoli | Spalla punibile mano evidente decisioni corrette

Durante la trasmissione “A Pranzo con Chiariello” su CRC, Andrea De Marco, responsabile AIA per i rapporti tra CAN e i club di Serie A e B, ha commentato alcuni episodi arbitrali recenti, evidenziando come le decisioni sulla spalla punibile e la mano evidente siano state corrette, anche grazie all’uso della tecnologia SAOT.

Nel corso della trasmissione "A Pranzo con Chiariello" su CRC è intervenuto Andrea De Marco, responsabile AIA per i rapporti tra CAN e i club di Serie A e Serie B, per fare chiarezza su alcuni degli episodi arbitrali più discussi delle ultime settimane e sul funzionamento della tecnologia SAOT (Semi-Automated Offside Technology). De Marco ha spiegato nel dettaglio come opera il sistema sul fuorigioco: «Il SAOT è un aiuto fondamentale per arbitri e VAR perché risolve in maniera oggettiva le situazioni di offside. Il sistema analizza contemporaneamente le immagini di dieci telecamere che tracciano movimento dei calciatori e del pallone.

