Agriturismo in Toscana 5.800 strutture | 42% guidate da donne

In Toscana, sono presenti circa 5.800 agriturismi, di cui il 42% gestiti da donne. La regione si distingue per la varietà e qualità delle strutture, offrendo un’ampia scelta di esperienze autentiche in contesti rurali. In particolare, Siena rappresenta una delle province più rappresentate, con oltre il 22% degli agriturismi regionali. Queste strutture contribuiscono a promuovere il turismo sostenibile e a valorizzare il patrimonio naturale e culturale della Toscana.

Arezzo, 16 gennaio 2026 – Degli oltre 5.800 agriturismi in Toscana, il 22,47% sono in provincia di Siena (con 1.320 agriturismi), segue Grosseto con 1.285 (21.38%), Firenze con 894 (15.22%), Arezzo 720 (12.26%), Pisa 557, Livorno 415, Lucca 257, Pistoia 250, Massa Carrara 123, Prato con 53 strutture. Aziende agrituristiche della Cia in Toscana sono 1.629, anche in questo caso comanda Siena con 506, Grosseto 430, 145 in provincia di Arezzo. Cosimo Righini di Cia Toscana ha presentato il progetto INN-Pratica che ha visto coinvolte Toscana, Liguria, Sardegna, Corsica e Provenza. Daniela Minetti della Regione Liguria, e Rebecca Revello, soc.

