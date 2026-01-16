Agli Australian Open è sceso in campo Federer con Ruud e non si è capito più niente VIDEO

Durante gli Australian Open, l’ingresso di Roger Federer in campo ha suscitato grande attenzione. Dopo oltre tre anni di assenza dal circuito, la sua sessione di allenamento a Melbourne ha catturato l’interesse di tifosi e appassionati, creando un’atmosfera di attesa e curiosità. Questo evento rappresenta un momento particolare per il torneo e per il mondo del tennis, segnando un possibile ritorno di una leggenda del tennis internazionale.

E poi, ad un certo punto, a Melbourne è sceso in campo Roger Federer. E non s’è capito più niente. La sessione di allenamento più attesa degli Australian Open è stata quella di un giocatore che ha abbandonato il tennis da tre anni e mezzo. E che un po’ per gioco, un po’ davvero, ha infine battuto in un allenamento blandissimo 4-2 il norvegese Ruud. Ma è curioso tutto il contesto dell’evento, ben raccontato dal New York Times. “Ormai Federer è trattato come Gesù”. La Rod Laver Arena era gremita. Non c’erano posti disponibili né nella conca inferiore, né in quella superiore. I ritardatari hanno dovuto tentare la fortuna dalla cima dello stadio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

