Durante gli Australian Open, l’ingresso di Roger Federer in campo ha suscitato grande attenzione. Dopo oltre tre anni di assenza dal circuito, la sua sessione di allenamento a Melbourne ha catturato l’interesse di tifosi e appassionati, creando un’atmosfera di attesa e curiosità. Questo evento rappresenta un momento particolare per il torneo e per il mondo del tennis, segnando un possibile ritorno di una leggenda del tennis internazionale.

E poi, ad un certo punto, a Melbourne è sceso in campo Roger Federer. E non s’è capito più niente. La sessione di allenamento più attesa degli Australian Open è stata quella di un giocatore che ha abbandonato il tennis da tre anni e mezzo. E che un po’ per gioco, un po’ davvero, ha infine battuto in un allenamento blandissimo 4-2 il norvegese Ruud. Ma è curioso tutto il contesto dell’evento, ben raccontato dal New York Times. “Ormai Federer è trattato come Gesù”. La Rod Laver Arena era gremita. Non c’erano posti disponibili né nella conca inferiore, né in quella superiore. I ritardatari hanno dovuto tentare la fortuna dalla cima dello stadio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Agli Australian Open è sceso in campo Federer (con Ruud), e non si è capito più niente (VIDEO)

Leggi anche: Il tempo passa, la classe no: Federer torna in campo agli Australian Open e sfoggia un tennis incantevole | Video

Leggi anche: Sinner agli Australian Open: “Sono più forte e più maturo. Ora vivo il tennis con serenità”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Australian Open 2026 Alcaraz e Sinner unici favoriti Tanti candidati a ‘terzo incomodo’ ma chi è credibile?; Sono prima mamma poi tennista | era finita in 1213esima posizione dopo 14 mesi Belinda Bencic è tra le favorite agli Australian Open; Sinner-Alcaraz è la prima del 2026 E magari il doppio insieme; Jannik Sinner fermato da un amatore agli ottavi del One Point Dollar Slam | chi è Jordan Smith.

Hugo Gaston: età, ranking e carriera dell’avversario di Sinner agli Australian Open 2026 - Il francese, n°94 Atp, e l'azzurro, n°2 del mondo, si sfideranno nella notte ... lapresse.it