Aggressioni e baby gang la lettera di un 18enne | Non si può accettare che la paura diventi un’abitudine
Riceviamo e condividiamo la lettera di un giovane lettore faentino, un 18enne che esprime il suo punto di vista sulle recenti aggressioni e sui problemi legati alle baby gang. Con parole semplici e sincere, invita a riflettere sulla diffusione della paura e sull’importanza di trovare soluzioni concrete per garantire sicurezza e tranquillità nelle comunità.
Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un nostro giovane lettore: "Ho 18 anni e sono un giovane faentino. Scrivo dopo aver letto con profonda preoccupazione la notizia dell’aggressione ai danni di un ragazzo di soli 14 anni, avvenuta lunedì pomeriggio in Piazza delle Erbe, da parte di una baby. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
