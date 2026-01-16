Aggressioni e baby gang la lettera di un 18enne | Non si può accettare che la paura diventi un’abitudine

Riceviamo e condividiamo la lettera di un giovane lettore faentino, un 18enne che esprime il suo punto di vista sulle recenti aggressioni e sui problemi legati alle baby gang. Con parole semplici e sincere, invita a riflettere sulla diffusione della paura e sull’importanza di trovare soluzioni concrete per garantire sicurezza e tranquillità nelle comunità.

