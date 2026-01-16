Aggredisce gli agenti della Guardia di Finanza che gli irrompono in casa

A Pisa, le forze della Guardia di Finanza hanno arrestato un uomo di 38 anni di origine tunisina, coinvolto in un episodio di resistenza durante un intervento di polizia. Durante l'operazione sono stati sequestrati 16 grammi di cocaina. L'intervento si inserisce nelle attività di controllo e contrasto al traffico di droga condotte dalle autorità locali.

PISA – I finanzieri del comando provinciale di Pisa hanno arrestato un cittadino 38enne, di origini tunisine, resosi protagonista di una violenta resistenza e sottoposto a sequestro 16 grammi di cocaina. Nel corso di un intervento, su attivazione della sala operativa, a seguito di segnalazioni di schiamazzi e urla provenienti da un appartamento ubicato in un condominio di via Cattaneo – gia? noto alle forze di polizia per la presenza di soggetti dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti – i militari del gruppo di Pisa sono entrati nell’abitazione, unitamente a personale sanitario e sono stati aggrediti dal tunisino, il quale si scagliava con impeto contro i finanzieri. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Leggi anche: Guardia di finanza, premiati due agenti della scorta di Vella che hanno evitato una tragedia

Leggi anche: Ubriaco nel centro storico aggredisce gli agenti della Municipale

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Controlli in zona stazione. Un arresto e sei denunce; Botte, insulti e abusi sessuali ai danni del compagno di cella. Indagato un detenuto.

Senza biglietto sul treno aggredisce tre agenti: arrestato a Treviglio - Il 32enne nigeriano, residente a Romano di Lombardia, è stato fermato dal commissariato dopo aver colpito un finanziere, un carabiniere e un poliziotto liberi dal servizio intervenuti in aiuto del ... bergamonews.it

Antiriciclaggio, denunciati due agenti "money transfer" dalla Guardia di Finanza - Due agenti money transfer sono stati denunciati dalla guardia di finanza alla procura della Repubblica di Ancona. rainews.it

Davanti al supermercato col pitbull disturba i clienti poi aggredisce gli agenti e rompe l'auto (dopo in Questura compie atti osceni). 58enne veronese nei guai. - facebook.com facebook

Vuole riscuotere 10 mila euro (che non ha vinto), aggredisce e ferisce gli agenti: condannato x.com