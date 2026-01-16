Agenzia di viaggi boom di denunce Ora sono arrivate a quota quaranta

Negli ultimi giorni si è registrato un aumento significativo di denunce nei confronti dell’agenzia di viaggi

Impennata di denunce contro l'agenzia " Il Vicolo dei Viaggi " di Antonella Ago, irreperibile dalla notte del 31 dicembre. Sono arrivati a 40 i clienti che si sono presentati dai carabinieri per denunciare i mancati viaggi, pagati, ma mai effettuati. Proprio le denunce dei clienti hanno portato la Procura ad aprire un procedimento per truffa mentre l'altro riguarda la scomparsa della donna. Nel frattempo aumentano anche le persone che si rivolgono alle associazioni dei consumatori nella speranza di recuperare almeno una parte dei soldi sborsati dal momento che ogni agenzia turistica dovrebbe sottoscrivere un fondo di garanzia obbligatorio (assicurazione o fidejussione bancaria) proprio a tutela dei clienti in caso di insolvenza o fallimento.

Viaggi fantasma e la titolare dell'agenzia non si trova: spariti 140mila euro, almeno 160 clienti danneggiati - FANO Sono almeno 160 i clienti danneggiati dell’agenzia Il vicolo dei viaggi di Fano, con sede in via Froncini, per i viaggi saltati (a partire da due anni fa) e concentrati in ... ilmessaggero.it

Titolare di agenzia di viaggi scompare nel nulla: ipotesi truffa - Le prenotazioni dei voli dei denuncianti non sarebbero state effettuate così come gli acconti non sarebbero stati versati Salgono a 40 le denunce e a circa 120mila euro la quantificazione dei danni de ... msn.com

