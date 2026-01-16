Agenti solo per il turnover

Le soluzioni temporanee non sostituiscono gli interventi strutturali essenziali per garantire la sicurezza. È fondamentale adottare strategie di lungo termine, affidandosi a agenti specializzati che si concentrino sul turnover e sulla stabilità, evitando soluzioni tampone che rischiano di risultare inefficaci nel tempo. Solo interventi mirati e duraturi possono assicurare un ambiente sicuro e affidabile.

"Le soluzioni tampone sono lontane dai necessari interventi strutturali e sostanziali per la sicurezza. L'unica strada è l'aumento di fascia della Questura". L'arrivo di 45 nuovi agenti di polizia non ha entusiasmato il Siulp, sindacato di polizia, che ha ribadito fortemente come "la sicurezza a Pisa non passa soltanto da nuove assegnazioni di personale", rispondendo così anche al Coisp, altra sigla a tutela degli agenti. Come detto più volte durante gli anni, secondo il sindacato la strada maestra passa "dall'innalzamento di fascia della Questura, che da anni soffre di una pesante crisi di organico.

I Dem: "Dieci nuovi agenti coprono appena il turnover e i pensionamenti, senza garantire alcun rafforzamento del presidio del territori" facebook

