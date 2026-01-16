Agcm contro i videogiochi Diablo e Call of Duty bambini a rischio con gli acquisti in-app

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) sta esaminando le pratiche commerciali di Activision Blizzard e Microsoft relative ai videogiochi Call of Duty e Diablo Immortal. L’indagine si concentra sui possibili rischi di acquisti in-app che coinvolgono bambini, sollevando questioni sulla trasparenza e sulla tutela dei consumatori più giovani.

Activision Blizzard e la sua parent company Microsoft sono sotto indagine da parte dell' Antitrust per alcune pratiche commerciali scorrette attuate nei videogiochi per cellulari Call of Duty e Diablo Immortal. Le due applicazioni sono gratuite, ma al loro interno spingono i giocatori, spesso minorenni, ad acquistare valuta di gioco dal valore non sempre chiaro. L'Autorità per la concorrenza ha criticato anche vari altri aspetti del modo in cui i due videogiochi interagiscono con i giocatori, dalle autorizzazioni per la privacy al parental control.

