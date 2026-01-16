Affari tuoi Herbert Ballerina demolito | Porta sf***a!

Durante una puntata di Affari tuoi, Herbert Ballerina ha rivolto un commento diretto e deciso, suscitando sorpresa tra il pubblico. Nel frattempo, l’angolo dedicato alla scienza ha portato un momento di riflessione, creando un contrasto tra leggerezza e approfondimento. La trasmissione di Rai 1, condotta da Stefano De Martino, continua a miscelare intrattenimento e cultura, offrendo agli spettatori un’ampia varietà di contenuti anche nelle sere infrasettimanali.

L'angolo della scienza fa calare il gelo ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. E il merito, se così si può dire, è ancora una volta tutto di Herbert Ballerina. L'ex spalla comica di Maccio Capatonda è il vero fiore all'occhiello di questa stagione, la novità del programma pensata per destabilizzare il clima in studio, creare diversivi e imprevisti. E il padrone di casa fa buon viso a cattivo gioco, avendo trovato il sodale perfetto. Ballerina versione Piero Angela lascia il banco dei pacchisti e si avvicina al tavolo al centro dello studio, sulle mitiche note di Quark.

