Durante una puntata di Affari Tuoi caratterizzata da imprevisti, Stefano De Martino ha deciso di lasciare temporaneamente il ruolo di conduttore, mentre Rosmara ha affrontato una perdita significativa. La serata ha suscitato reazioni contrastanti sui social, evidenziando le difficoltà incontrate durante la diretta. Un episodio che ha messo in luce come eventi imprevisti possano influenzare una trasmissione televisiva, generando dibattito tra il pubblico.

Shock ad Affari Tuoi: Stefano De Martino lascia il posto da conduttore. Rosmara perde tutto. Web in rivolta Hai presente quelle serate che iniziano col piede sbagliato? Ecco, questa è una di quelle. “Affari Tuoi” del 15 gennaio si è aperto con un colpo di scena: Stefano De Martino, volto rassicurante del programma, prende il microfono e spiazza tutti. “Stasera non sto bene”, dice, visibilmente provato. Il pubblico ammutolisce. Cambio d’atmosfera, tensione nell’aria. Lui si fa da parte, per un attimo, lasciando il palcoscenico in mano al caso. Al centro della scena: Rosmara, la pacchista lucana alla sua 31esima presenza, accompagnata da Gabriele. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Affari Tuoi, caos in diretta: De Martino in crisi e puntata da incubo

